Amalfi, i quattro stabilimenti sono salvi. Intervento in extremis – ANTEPRIMA

Gli addetti ai lavori del turismo ad Amalfi, tirano un sospiro di sollievo. Non c’è stato lo sgombero per i quattro stabilimenti balneari, che stamattina hanno aperto al pubblico regolarmente. I proprietari hanno ottenuto una proroga per restare aperti, ma la vicenda non si è ancora risolta: infatti ci sono le strutture da mettere in regola. Sui lidi verte comunque la scottante questione delle opere abusive, che secondo quanto sostenuto dal GIP del Tribunale di Salerno, la dott.ssa Albarano, violano le norme demaniali.

Intanto, i quattro proprietari sono in attesa del ricorso al Tribunale della libertà di Salerno, con l’udienza fissata per il 30 luglio. I lidi Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto e Marina

Grande, momentaneamente riaprono i battenti per una vicenda, che ricordiamo è sub iudice da quattro anni: tale decisione è sicuramente una boccata d’ossigeno per le tante famiglie che lavorano in questo settore, ma anche per un paese come Amalfi che non merita certamente di essere paralizzato in questo periodo dell’anno. Ma la situazione è comunque precaria e c’è stata una salvezza in calcio d’angolo.