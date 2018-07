Amalfi, i NAS sequestrano 50 kg di alimenti in un locale

Nel pieno della bella stagione i NAS, il reparto dei carabinieri che si occupa della tutela alimentare, sono intervenuti in un ristorante nel centro storico di Amalfi ed hanno sequestrato circa 50 kg di alimenti in quanto privi di tracciabilità, ovvero di qualsiasi riferimento attinente alla loro provenienza, obbligatoria secondo le attuali disposizioni di legge vigenti. I controlli da parte delle forze dell’ordine si intensificheranno nei prossimi giorni in molteplici località della Costiera Amalfitana proprio a ridosso del mese di Agosto, ben noto per essere il mese più caotico dell’anno soprattutto nelle località turistiche come le nostre; tutto questo per tutelare la sicurezza alimentare, e di conseguenza, la salute pubblica nel periodo di maggiore affluenza turistica nell’arco dell’anno.