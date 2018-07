Ancora celebrità in Costiera Amalfitana. Questa volta si è fatto vedere l’attore pisano Paolo Conticini. Non è la prima volta che Conticini ha fatto visita alla Divina, è infatti spesso ospite del Giffoni: questa volta è tornato ad Amalfi proprio in occasione di “Aura – Giffoni Festival Team” e ha fatto visita alla Jp Boutique.

Paolo Conticini ha un passato da modello e disegnatore in uno studio di arredamento, oltre che gestore di una palestra. Ha debuttato come attore nei primi anni ’90, lavorando numerose volte con Christian De Sica sia nel cinema che in televisione. Per la televisione è stato anche il commissario Gaetano Berardi nelle sette stagioni della miniserie tv Provaci ancora prof! con Veronica Pivetti. Nel 2008 e nel 2009 ha presentato lo Zecchino d’Oro con Veronica Maya. Nel 2011 ha preso parte alla miniserie tv Come un delfino con Raoul Bova ed è uno dei protagonisti della settima stagione di “Un medico in famiglia”. Nel 2011 è nel cast di Lasciami cantare!. A settembre 2011 è un attore di soap opera nella fiction televisiva Anna e i Cinque 2 con Sabrina Ferilli.