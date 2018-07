Neanche l’attore americano Paul Rudd ha saputo resistere alla bellezza della Costiera Amalfitana. Rudd è in Campania ospite del Giffoni Film Festival e nella giornata di ieri ha fatto un giro nei territori della Divina. In serata, poi, si è fermato al ristorante “Marina Grande” di Amalfi, una vera e propria istituzione del settore.

Rudd è nato a Passaic, nel New Jersey, da una coppia di ebrei britannici. Il padre di Paul, Michael Rudd, è il vicepresidente di una linea aerea che cambiò cognome da Rudnitzky a Rudd quando arrivò negli Stati Uniti. Nel 1995 Rudd ottiene un ruolo nella commedia Ragazze a Beverly Hills, successivamente recita in Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann, e interpreta un ragazzo gay ne L’oggetto del mio desiderio con Jennifer Aniston, a cui segue interpretazione in Le regole della casa del sidro di Lasse Hallström. Dal 2002 al 2004 prende parte alle ultime due stagioni di Friends, nel ruolo di Mike Hannigan. Recita nelle commedie 40 anni vergine con Steve Carell e Una notte al museo con Ben Stiller.