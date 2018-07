Amalfi inaugurazione del depuratore, la testimonianza della Grande Onda da Sorrento

L’esempio di Sorrento e Amalfi : migliorare si può .

Questa sera siamo stati ad Amalfi per l’inaugurazione del nuovo depuratore. la serata è iniziata bene , con il Sindaco di Amalfi che dal palco , ha ringraziato fra gli altri anche Laura e tutte le gocce de La Grande Onda per il lavoro che stiamo facendo.

Poi siamo passati sul cantiere dove Facchi, lo stesso che sta seguendo i lavori di Punta Gradelle ci ha accolto come vecchi amici spalancandoci le porte .

A un certo punto è arrivato il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Macolo , che non appena ci ha visto , ci ha salutato cordialmente , e di sua iniziativa ci ha informato che finalmente è stata modificata la legge istitutiva dell’Ente che ormai può operare .

Non solo, ci ha confermato e questo farà piacere agli amici della Rete Difesa Sarno, che il direttore Generale Vincenzo Belgiorno è finalmente in cattedra e ha preso impegno nella sua una prima intervista , che bisogna dare priorità alla realizzazione dei collettori necessari a portare la fogne alla depurazione.

E continuando come un fiume in piena ha continuato dicendo che entro ottobre la Regione traferirà il personale ex AtO all’EIC , che avrà quindi le persone che servono per svolgere i propri compiti .

E leggendomi nel pensiero , ha proseguito dicendo :ma questo non basta adesso devono scendere in campo i Sindaci . L’EIC non è della Regione ma dei Sindaci, sono loro che se ne devono far carico e devono utilizzare questo Ente, per far presente le loro esigenze e che devono collaborare alla pianificazione delle opere necessarie a garantire la gestione della rete fognaria ; ma devono anche collaborare alle azioni necessarie reperire i finanziamenti . Le opere da fare sono talmente tante che non è pensabile che i soldi vengano dalla bolletta dell’acqua, che peraltro molti non pagano , perciò i Sindaci devono spingere affinché la UE , lo Stato o la Regione eroghino i finanziamenti necessari .

Ho potuto solo aggiungere che se queste sono le cose che intendete fare , ci troverete al vostro fianco ;tutti si devono sentire sensibilizzati e coinvolti nella stessa visione : neanche una goccia di liquame deve contaminare fossi , fiumi o il mare .

Nessuno deve giocare a scaricabarile e se necessario faremo la nostra parte per rendere sempre più difficile la vita a chi pensa che l’acqua sia una sua propria proprietà o un mezzo per realizzare illeciti profitti o chi si tira fuori , evadendo il canone.

Fra i presenti c’era anche il Presidente Vincenzo De Luca e con lui , con il Sindaco di Amalfi e con Luca Mascolo abbiamo brindato per festeggiare il risultato ottenuto .Oggi abbiano scoperto che non solo si avvia un nuovo impianto ma che sono stati raggiunti importati traguardi :per rendere ordinaria la gestione dell’EIC.

Mano a mano che ci siamo lasciati abbiamo augurato a tutti buon lavoro …e questo saluto è tutto un programma che anticipa le molte questioni aperte che ci sono

Ma non bisogna mischiare insieme troppe cose … ad ogni giorno la sua pena .

L’ultimo ringraziamento voglio farlo a chi ci mette più passione : grazie Laura