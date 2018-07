Ancora vip in Costiera Amalfitana. Il primo luglio, come abbiamo già scritto, infatti, è sbarcato ad Amalfi il campione NBA Shaun Livingston. Quest’ultimo è in vacanza con la famiglia e non ha perso tempo a godersi il mare della splendida Divina. Un’estate davvero ricca di celebrità in Costiera amalfitana. Livingston , poi, è stato beccato a Ravello da Eugenio Amalfitano, ospite a Palazzo Avino.

Shaun Livingston è in forza ai Golden State Warriors dal 2014, quando ha firmato un supercontratto da 16 milioni di dollari. Mai scelta fu più azzeccata. Qui è riuscito a vincere il suo primo titolo NBA battendo nelle Finals la sua ex squadra, i Cleveland Cavaliers nel giugno del 2015. Ha vinto l’anello nel 2016-2017 in cinque gare contro i Cleveland Cavaliers. Nella free agency 2017 rinnova il contratto con i Golden State Warriors, grazie al taglio di stipendio che accetta Kevin Durant( questo permetterà anche il rinnovo di Andre Iguodala). Il 9 giugno 2018 si laurea campione dell’NBA per la terza volta ancora con i Golden State Warriors che battono i Cleveland Cavaliers per 4-0, effettuando uno “sweep”.