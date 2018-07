Amalfi festeggia la laurea di Ivan Amendola, dottore in marketing alla Luiss

Una festa tra Amalfi e Roma abbraccia la laurea Ivan Amendola. Il neo dottore di Pogerola ha conseguito a pienissimi voti l’ambito titolo accademico in Marketing nel corso di laurea in “Gestione dei processi e delle relazioni di marketing” alla Luiss Guido Carli, discutendo una tesi da 110 e lode su “Gli antecedenti all’acquisto nell’era del Web 2.0”. Parenti e amici sono accorsi nella Capitale per festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo. Tra i tanti amici che lo attendono per i festeggiamenti ad Amalfi, un augurio speciale giunge anche dall’affezionato Alessandro Lucibello.

Congratulazioni al dottore Ivan Amendola da tutta la redazione di Positanonews!