Amalfi in festa per Marianna Amendola, mamma laureata con lode in Architettura alla Federico II

Una bella storia ha per protagonista Marianna Amendola di Amalfi, che oggi si è laureata all’Università Federico II di Napoli. Marianna ha conseguito la Laurea magistrale in progettazione architettonica, con una tesi dal titolo: “Il Progetto di Architettura per i contesti Archeologici”, un brillante lavoro di tesi l’amalfitana ha raccolto la complessa sfida di misurarsi con l’antico, operando in un contesto unico come quello di Villa Adriana a Tivoli, riferimento per architetture di tutti i tempi. Marianna Amendola ha concluso il suo percorso con una votazione di 110 e lode, vagliando questo traguardo con una doppia soddisfazione personale, avendo raggiunto questo traguardo, essendo divenuta mamma da 14 mesi. La Redazione di Positanonews si congratula con Marianna, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni! Auguri!