Amalfi, convocato il Consiglio Comunale per …l’anno scorso!

Il Comune di Amalfi ha fatto sapere che è convocato il Consiglio Comunale per lo scorso anno. Battute a parte, è evidente l’errore nella delibera emanata: qui, infatti, si legge che è convocato l’incontro, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, presso Palazzo S. Benedetto, aula delle pubbliche adunanze, per il giorno 31/07/2017, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 01/08/2017 alle ore 16:00. L’errore è evidente: si tratta, ovviamente del 2018 e non del 2017.

Questi gli argomenti che verranno trattati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Art.175 e 193 D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri – bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

3. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio Art.194, D.Lgs.n.267/2000.3. Art.151 e 170 del D.Lgs.n.267, 18 agosto 2000.

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021 – Artt.151 e 170 del DLgs. 18 agosto 2000 n.267.