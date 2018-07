Amalfi autobus investe bambino di 12 anni. Trasportato in Eliambulanza al Ruggi. AGGIORNAMENTI

ANTEPRIMA . Amalfi autobus investe bambino di 12 anni . Poco fa un autobus turistico di grandi dimensione, che beneficierebbe di permessi in deroga, per cui circola in entrambi i sensi di circolazione sulla Statale Amalfitana 163, da Salerno Vietri sul mare a Positano è viceversa.

Il fatto è successo all’altezza dell’Hotel Luna di Amalfi, come dice Andrea Cretella

” proprio per la ristretta carreggiata ha investito un bambino di 12 anni circa schiacciandolo nella ringhiera a protezione procurando gravi ferite… Spero per il bambino non sia nulla di grave…. Adesso vorrei dire alla Autorità Giudiziaria a cui ho inoltrato tante denunce e l’ultima un mese fa…. sulla pericolosita del transito dei mezzi pesanti in Costiera Amalfitana, su una strada che non ha i requisiti previsti… Di chi è la responsabilità? Si aprirà il solito fascicolo processuale e finisce a tarallucci e vino…. La colpa è sempre dei Cittadini…. Ora vedrete la stampa sciacallare sull’episodio, i soliti soloni apriranno la bocca per far prendere aria etc etc….”

Stiamo cercando maggiori informazioni , ma ricordiamo che in quei pressi morì una donna di Atrani, Pina Elefante, proprio schiacciata da un autobus. Il bambino è stato subito soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Castiglione di Ravello.

AGGIORNAMENTI

Ad essere intervenuti sul posto gli uomini della polizia municipale guidati da Agnese Martingano. Ci sono lesioni al bacino e agli arti inferiori con ferite lacerocontuse. Il ragazzo è originario di Amalfi, ma era qui in vacanza. E’ stato trasportato d’urgenza a Maiori per l’eliambulanza per Salerno.