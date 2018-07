Amalfi, attivato un InfoPoint turistico al Molo Pennello

Questa mattina è stato attivato un nuovo infopoint turistico dal Comune di Amalfi al Molo Pennello, dove ci sono gli uffici delle biglietterie. Il punto di informazione è stato aperto insieme al sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che l’ha annunciato dal proprio profilo Facebook.

L’infopoint è stato collocato in punto strategico, dove migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, giungono per visitare la città dell’Antica Repubblica Marinara: la postazione sarà servita da operatrici che tutti i giorni accoglieranno i turisti. Questo servizio, realizzato in partnership con la Pro Loco, sarà attivo dalle 8 alle 20, fino al prossimo mese di ottobre.

Buone iniziative per i turismo queste, dopo Positano, che ha infopoint in ogni zona del paese, anche Tramonti ha organizzato un paio di infopoint