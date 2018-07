Continua la carrellata di celebrità che stanno invadendo letteralmente la Costiera Amalfitana. Ora è stato il turno del campione di football americano Dwayne Allen, il quale è arrivato ad Amalfi. Allen è molto amico di Margareth Turatti, fondatrice del Donkey Store: e proprio al particolare e unico negozio di Margareth ha fatto visita il giocatore americano.

Ricordiamo che l’asinello è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della ceramica vietrese in tutto il mondo. Ad Amalfi, come si legge anche sul sito ufficiale del Donkeystore, “il ciuccio diventa il simbolo di riscatto sociale, tanto da dedicargli la fontana “fontana cap ‘e ciuccio” che incarna la contrapposizione tra le due anime dell’Amalfi antica, quella nobile e quella contadina”. Un’icona legata alla fatica del lavoro, ma sempre col sorriso e l’ironia.

Allen, classe ’90, gioca nel ruolo di tight end per i New England Patriots della National Football League (NFL). In passato è stato scelto dagli Indianapolis Colts nel corso del terzo giro (64° assoluto) del Draft NFL 2012. Al college ha giocato a football a Clemson venendo nominato All-American.