Amalfi addio al maresciallo Petrillo

ADDIO AL MARESCIALLO PETRILLO

Ci sono persone che, anche dopo tanti anni, dopo che si sono allontanati dal luogo di lavoro, continuano a essere ricordate con ammirazione, affetto, gratitudine. Perché hanno svolto con totale dedizione il loro compito, inteso come servizio alla comunità. Con intelligenza, moderazione, rispetto. Col buonsenso del padre di famiglia.Tendendo a educare, trattandosi nel caso di un maresciallo della Benemerita, prevenire, più che reprimere. È il caso del maresciallo Gaetano Petrillo, che ha prestato servizio, in anni ormai lontani, al comando della stazione Carabinieri di Amalfi. Lo ricordo sempre gentile e sensibile alle esigenze degli operatori dell’informazione.

Il maresciallo si è spento serenamente, in età veneranda, nel suo paese d’origine, Montemiletto, lasciando, in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, un profondo rimpianto.

Ai familiari, in particolare a Lilly, Sigismondo e Nicola giungano i miei sentimenti di vivissimo cordoglio. Un abbraccio.

Sigismondo Nastri