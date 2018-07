Alzheimer, alla Ue la proiezione del film di Nuzzo con Gullotta

Proiezione speciale al Parlamento Europeo per “Lettere a mia figlia”, il film breve di Giuseppe Alessio Nuzzo, premiato ai Nastri d’Argento ed al Giffoni Film Festival, interpretato da Leo Gullotta nei panni di un anziano padre che scrive delle lettere alla figlia nel tentativo di spiegare la sua malattia, l’Alzheimer. Mercoledì 6 giugno, alle ore 11, Isabella Adinolfi, eurodeputata del Movimento 5 Stelle,introdurrà la visione dell’opera di Nuzzo, con successivo dibattito con i protagonisti del film. Interverranno Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, Laura Agea, capodelegazione M5S al Parlamento europeo, il regista Nuzzo e anche parte del cast tra cui l’attrice Diane Patierno e il compositore delle musiche originali Adriano Aponte. Non sarà presente Leo Gullotta che ha realizzato un video di saluto da trasmettere durante la proiezione del cortometraggio: «La storia che si racconta è quella di un uomo che ha vissuto la sua vita gioiosa in famiglia con la moglie e la bambina che diventerà presto donna – spiega Leo Gullotta -. In questo percorso lo aggredisce la malattia che porterà lui e la sua famiglia ad attraversare un dolore quasi “cosciente”».«Un’opera che serve a far entrare chi guarda in questa piccola storia di una malattia terribile, l’Alzheimer – commenta Isabella Adinolfi – che prende il controllo del corpo e della mente del protagonista, una malattia che divora i ricordi senza sosta e che sembra trascinare con sé anche la dignità ultima del malato. Ma il regista Nuzzo accompagna magistralmente al dolore della malattia la dolcezza del rapporto padre-figlia, rendendo quindi centrale il più semplice e il più potente dei sentimenti, l’amore». “Lettere a mia figlia”, interamente girato tra Napoli e provincia, ha ottenuto una menzione speciale ai Nastri d’Argento, è stato miglior corto al Giffoni Film Festival, in selezione ai David di Donatello ed avuto 30 riconoscimenti in tutto il mondo.