ALLARME CALDO, tre malori a Positano anche nei pressi del Sirenuse. Manca un presidio sanitario!

Il caldo asfissiante di questi giorni purtroppo colpisce anche la salute delle persone e non sempre le misure preventive funzionano come nemmeno le misure successive all’accaduto dei misfatti riguardanti la nostra salute. La notizia principale è che sulla Spiaggia Grande di Positano, per la prima volta nella storia recente, non ci sarà un presidio sanitario. Ci sono dei problemi circa la soluzione da trovare e non se ne capisce bene il motivo francamente, ci manca effettivamente la presenza della croce rossa sulle spiagge, cosa sulla quale bisognerebbe riflettere ed intervenire.

Continui interventi delle ambulanze e croce rossa

Ci sono, dunque, continui interventi delle ambulanze e della croce rossa provenienti da due posizioni: quella a Fornillo, nella scuola media, e dalla numero 2 che si trova sulla strada statale nei locali di proprietà della Chiesa che sono stati adibiti per questo tipo di interventi. Proprio stamattina c’è stato un intervento che ha causato un blocco del traffico in via Cristoforo Colombo, nei pressi dell’albergo Sirenuse, poi ancora un altro intervento nel pomeriggio ed altri malori in spiaggia causati sempre dal caldo eccessivo che sta caratterizzando questi giorni dove non sempre è intervenuta la croce rossa.