Alba Parietti si concede qualche giorno di vacanza a Capri

Capri si conferma una delle mete più amate dai vip, che si lasciano incantare dalla bellezza dell’isola e dal suo mare azzurro. Questa volta a trascorrere alcuni giorni di relax sull’isola azzurra è la bella Alba Parietti, che negli anni ha più volte scelto Capri per le proprie vacanze. La Parietti ha pubblicato sui social le foto che la ritraggono con alle spalle i Faraglioni ed il mare agitato, scrivendo: “Quando il mare è in tempesta fermati a guardarlo. E’ così maestoso da incutere soggezione. Non sfidarlo. Perdi i tuoi occhi nelle sue immense onde, che si infrangono sulle rocce, poi tornano al mare. Piano piano le scaveranno. La vita ti deve insegnare a prendere le emozioni, chiuderle nel tuo cuore come un bene prezioso e custodirne le bellezza dell’essersi sentiti vivi. Dell’aver respirato insieme”.