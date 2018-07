Alain Prost ad Amalfi e a Ravello , dopo Rod Stewart. Avvistato anche Michael b. Jordan

ANTEPRIMA Alain Prost nel Porto ad Amalfi con il suo Yacht cliente della “Amalfi Bunkern”. Ora l’ex grande campione della Formula Uno è a Ravello Ora è a cena al Caruso. Moglie e cane al seguito . Un’estate di Vip in Costiera amalfitana, gli ultimi appunto Rod Stewart, fra Positano, Amalfi e Ravello, dopo essere stato allo Scoglio di Nerano a Massa Lubrense, e ieri anche Michael b. Jordan attore di Creed. In pratica su Positanonews ne becchiamo, o ci segnalano, o si segnalano da soli con instagram e facebook, almeno tre o quattro al giorno. Follow us..