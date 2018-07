Agerola. Sequestrati 300 chili di alimenti privi di tracciabilità. Sanzioni a caseifici fuorilegge

I carabinieri di Agerola hanno sequestrato 300 chili di generi alimentari privi di tracciabilità e, per legge, non idonei alla vendita. I controlli sono partiti la scorsa settimana e, fino ad ora, le sanzioni elevate ammontano ad un totale di 3.500 euro. Ad essere interessato dai controlli del Nas e del Noe provenienti da Napoli anche il deposito di un’azienda casearia, che è stato sottoposto a sequestro per un quadro igienico-sanitario carente. Un monitoraggio continuo per salvaguardare la salute dei consumatori che scelgono di consumare prodotti locali considerati di alta qualità.