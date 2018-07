Agerola Il ricordo di Virginia Amendola. A presto Angelo mio…

Agerola . Piccola mia ti penso con tanto dolore e con tanta rabbia verso questa vita ingiusta e crudele…Si crudele perché ti da e poi ti toglie senza nessun preavviso senza darti il tempo di capire…così te ne sei andata senza renderti conto di quello che stava succedendo…tutti i tuoi sogni i tuoi progetti crollati come se niente fosse…e io non ho avuto nemmeno il tempo di fare niente tranne quello di supplicare Dio di non portarti via è anche in questo ho fallito perché le mie preghiere non sono servite a niente…dopo giorni di agonia ho perso tutto ho perso te la cosa più bella è più grande che avevo…sono i figli a dover seppellire i genitori invece è successo il contrario perché io tua mamma ho dovuto seppellire te la mia ragione di vita…Non avrei mai pensato che la vita mi avrebbe riservato questa condanna ma lo ha fatto mi ha annientato…Non mi importa dei ricordi perché tu non dovevi essere un ricordo…dovevi essere qui con la tua famiglia e con me…quanto dolore figlia mia non riesco ad accettare tutto questo…mi manchi,mi manca la tua voce le tue risate i tuoi baci…mi manchi tu manchi alla mia vita e non riesco a farmene una ragione forse solo tu da lassù puoi aiutarmi lo hai sempre fatto sin da piccola bastava un tuo sorriso a tirarmi su il morale e a farmi dimenticare i problemi…io lo so che da lassù tu mi vedi e so anche che non vuoi che io pianga ma è difficile sopportare questo calvario e più il tempo passa e più pesante e la tua assenza…bambina mia manchi tantissimo spero solo che almeno tu hai trovato la pace guai se fosse il contrario ne morirei…avrei tante cose da dirti ma so già che tu sai tutto..ti abbraccio e ti stringo forte forte con tutto il mio amore…sei sempre nel mio cuore buonanotte Angelo mio è non dimenticare che la tua MAMMA ti adora… mamma di un angelo

Carmela Cuomo

Domani alle 18 la messa al cimitero