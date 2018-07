Agerola, polemiche sulla processione di San Matteo a luglio

Sull’edizione odierna di Metropolis è uscito un articolo in cui si parla di un ‘polverone di polemiche a Bomerano’ sollevatosi per la mancata processione in onore di San Matteo nel mese di luglio.

Lo scorso weekend la frazione di Bomerano ha festeggiato il suo protettore con una tre giorni di eventi di intrattenimento, che ha visto esibirsi in piazza Paolo Capasso prima il Gruppo Folk Agerolese, poi i ‘Neri per Caso’ e infine, martedì sera, Bobby Solo.

Nell’articolo di Metropolis vengono riportate dichiarazioni sia da parte di Don Pasquale Imperati che da parte di presunti ‘fedeli delusi’. Secondo il prete responsabile della Chiesa di San Matteo: “La processione si farà a settembre, come ogni anno. In onore di San Matteo, a luglio, vengono celebrate diverse messe. Nulla di diverso dagli anni scorsi”. Poi è toccato alle dichiarazioni dei non meglio identificati ‘fedeli’, secondo cui: “Anche l’anno scorso si è fatta la processione. A luglio il busto di San Matteo ha sempre girato per le vie della frazione. Probabilmente c’è stata una rottura tra organizzatori e parroco”. Come ‘prova’ a supporto di queste teorie, viene mostrato un manifesto del 2013 in cui c’è effettivamente scritto ‘processione con il venerato busto per le vie della frazione’ in data 21 luglio.

Noi di Positanonews, per fare maggiore chiarezza sulla questione, abbiamo interpellato anche il comitato organizzativo di San Matteo, che ha risposto così: “La processione a luglio non viene fatta da diversi anni, almeno due o tre. Ci sarà a settembre, come sempre. Come tutte le feste, c’è il momento religioso e quello civile. La nostra è una festa di borgata e si fa per rinsaldare il rapporto tra la Chiesa e la comunità, si festeggia in onore di San Matteo e per tenere vive le tradizioni, anche per allietare i nostri ospiti. Ci teniamo a chiarire che non c’è stata assolutamente nessuna rottura con il parroco”.