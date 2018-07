Parte ad Agerola il servizio di mobilità interno, con l’ormai noto acronimo di MIA (Mobilità Interna Agerola). Il servizio inizierà domani 7 luglio e terminerà il 12 settembre: durante l’intero periodo estivo, per 67 giorni ci sarà la possibilità di spostarsi tra le frazioni dalle 19.30 alle ore 1.30, orario in cui termina l’ultima corsa. Gli orari e le modalità funzionamento del servizio, sono state riportate sui social anche dall’assessore al Turismo Tommaso Naclerio, che ha replicato a nuove (e passate) considerazioni del consigliere di minoranza, Rosario Apuzzo.

Il post di Rosario Apuzzo

Ieri Apuzzo, consigliere di minoranza del gruppo Forza Agerola, ha espresso delle considerazioni, circa l’impiego dei proventi della tassa di soggiorno, illustrando come la vicina Massa Lubrense utilizzasse quei fondi per potenziare il trasporto pubblico su gomma, in convenzione con la Sita: “qualche giorno fa ho letto sul giornale un articolo interessante riguardante un comune limitrofo, Massa Lubrense, che ha realizzato in pieno quello di cui mi facevo portavoce e che secondo me era certamente realizzabile nell’interesse della collettività e dei tanti turisti che desiderano raggiungere più agevolmente (chi per lavoro chi per piacere) la Divina Costiera.

Sì cari amici, parlo proprio del potenziamento della mobilità su gomma almeno del percorso Agerola-Costiera Amalfitana per il quale l’Amministrazione destinò a suo tempo solo euro 1000″. Restando poi in tema tassa di soggiorno, Apuzzo chiede nuovamente attenzione sull’utilizzo dei fondi, secondo cui “il nostro Comune incasserà per il trimestre aprile-maggio-giugno saranno devoluti per finanziare in acconto gli spettacoli estivi. E le giostrine per i bambini da sostituire nei vari spazi pubblici del paese? TUTTO TACE in merito!”. Nel post il consigliere di minoranza, sente le proprie proposte costruttive inascoltate da parte della maggioranza.

La replica di Tommaso Naclerio

Tommaso Naclerio raccoglie quanto scritto da Apuzzo, rispondendo per punti. Secondo quanto affermato dall’assessore al turismo, in Consiglio Comunale c’è stata l’approvazione del Piano di utilizzo dei proventi dell’imposta di soggiorno, 9mila euro serviranno a coprire il progetto MIA, senza contare che la piccola svizzera dei Monti Lattari, vi assocerà la navetta estiva degli operatori turistici che collega Amalfi con Agerola, in un servizio concordato con Comune e Pro Loco, che partirà il 14 luglio.

Naclerio ritiene il servizio messo in campo dal comune di Agerola molto più conveniente, soprattutto dal punto di vista economico, rispetto al piano adottato a Massa Lubrense che dispone 40mila euro per 20mila chilometri della tratta: l’assessore accusa Apuzzo di aver detto una bufala, confondendo la tipologia di servizio di mobilità offerta ad Agerola rispetto al piano mobilità del comune della Penisola Sorrentina. Il botta e risposta social, culmina nel post di Naclerio che rende pubbliche le cifre del proventi della tassa di soggiorno (link nel post sopra).