Agerola, incastrata falsa cieca: era alla guida della sua auto

Assurdo quanto accaduto ad Agerola. E’ stata incastrata, infatti, una donna di 40 anni che si fingeva cieca per ottenere la pensione di invalidità di 500 euro mensili. Lo riporta l’edizione odierna di Metropolis. B.L., madre e moglie percepiva dal 2014 la pensione, più indennità speciale da parte dell’INPS. Sono arrivate, però, tantissime segnalazioni alla Caserma dei Carabinieri di Agerola che facevano presente come la donna non solo ci vedesse benissimo ma guidasse anche l’auto.

Allora è partita l’indagine dei militari guidati dal maggiore Donato Pontassuglia e dal comandante Luigi Mascolo. La 40enne è stata fermata durante il suo ritorno a casa lo scorso 12 luglio tramite un posto di blocco dei Carabinieri. Durante il controllo i militari hanno notato che mancava proprio la patente (alla quale la donna aveva dovuto rinunciare per poter ottenere la pensione), e lì la certezza: patente ritirata per mancanza di requisiti fisici richiesti. Dopo la multa di 100 euro, ora potrebbe palesarsi il processo per lei e potrebbe dover risarcire tutta la cifra ottenuta in questi anni.

Ora la donna dovrà rispondere di truffa aggravata e continuata.