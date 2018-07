Agerola, gang furti auto: presto fuori di prigione gli italiani coinvolti?

Un blitz che aveva avuto grande risalto mediatico ma che potrebbe risolversi in un nulla di fatto. Sì, perché gli italiani coinvolti nel traffico di auto rubate ad Agerola e rivendute in Spagna potrebbero presto uscire di prigione.

L’operazione si concretizzò lo scorso 28 giugno, quando vennero arrestate contemporaneamente in Spagna e in Italia quindici persone, in ossequio all’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip di Torre Annunziata e da parte dei magistrati di Valencia. Tra i reati figuravano, quindi, associazione a delinquere, aggravato dalla collaborazione internazionale di una gang spagnola. Tutti avevano precedenti.

Gli italiani coinvolti, cinque come abbiamo detto, sono: il barbiere di Agerola Luigi Milano, l’agerolese Vincenzo Gentile, figlio del boss Giuseppe Gentile, il pregiudicato di Gragnano Liberato Spera, un catanese, Rosario Bozzagna e il toscano Biagio Melisi. I loro legali hanno presentato ricorso al tribunale del Riesame per richiedere l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Gip e sarà proprio il Tribunale della Libertà che dovrà discutere le loro posizioni lunedì prossimo. Potrebbero, quindi, uscire di prigione.