Agerola Festival Sentiero degli dei conferenza stampa a Napoli al bar Gambrinus diretta Positanonews

Agerola Festival Sentiero degli dei conferenza stampa a Napoli. Soddisfatto il sindaco Luca Mascolo, con la sua amministrazione la Svizzera della Campania si è messa al passo con la Costiera amalfitana.

Lo start il 3 agosto ad Agerola con il concerto di Peppino Di Capri la ricca programmazione del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana “Sui sentieri degli Dei”.

Saranno tre gli eventi che arricchiranno la ricca programmazione del Festival: Peppino Di Capri il 3 agosto; Biagio Izzo il 10 agosto e Roby Facchinetti e Riccardo Fogli il 13 agosto.

Il primo evento di venerdì 3 agosto vede come protagonista Peppino Di Capri che si esibirà in un concerto – evento al Parco Colonia Montana ricordando i suoi 60 anni di carriera. Era il 1958 quando il giovane Giuseppe Faiella scoprì il grande successo pubblicando il suo primo album “Peppino di Capri e i suoi Rockers” con canzoni come “Malatia” e “Nun è peccato”: un 45 giri che vendette un milione di copie.

Quello del 3 agosto ad Agerola sarà uno show “live” in cui l’artista ripercorrerà tutta la sua straordinaria carriera, con canzoni che tutt’ora sono vere e proprie evergreen, da “Roberta” a “Champagne”, da “Let’s Twist Again” (primo disco d’oro con un milione e duecentomila copie vendute) a “St. Tropez twist”, da “Voce ’e notte” a “Un grande amore e niente più” con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1973. Le canzoni di Peppino sono state per tantissimi ammiratori la colonna sonora della loro vita, un tema musicale del loro amore.

È possibile acquistare i biglietti per il concerto di Peppino Di Capri sul sito www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.