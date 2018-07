Agerola, alla maturità con la ‘Merenda degli Dei’: l’idea originale di Nicola Pisacane

Fine giugno, inizio luglio: tempo di esami di maturità nelle scuole di tutta Italia. Tra queste c’è ovviamente anche l’Istituto Alberghiero di Agerola dove le prove a cui sono sottoposti gli studenti sono anche pratiche, oltre che teoriche.

Un ragazzo di Agerola, Nicola Pisacane, che frequenta l’Alberghiero, si è inventato un ‘lavoro finale’ decisamente originale e legato al suo territorio.

Stiamo parlando della ‘Merenda degli Dei’: si tratta di uno snack formato da Provolone del Monaco, marmellata di pere pennate e tarallo con le mandorle. Una combinazione semplice ma golosissima, oltre che Agerolese al 100%.

Uno dei suoi professori, Giovanni Cuomo, ha postato su Facebook le foto degli studenti che quest’oggi hanno sostenuto il colloquio orale, in occasione del quale hanno anche preparato un piatto a piacere per il Laboratorio Enogastronomico. Nicola ha messo in mostra la sua ‘Merenda degli Dei’, sia confezionata (immagine sopra) che ‘scomposta’ (immagine sotto).

Ci teniamo a specificare che non si tratta solo di un ‘lavoro’ per la maturità. C’è la possibilità che lo snack in questione vada in commercio nei prossimi mesi. Presto vi informeremo meglio sulla questione, sentendo anche il diretto interessato. Quel che è certo è che si tratta di un’idea originale che esalta le tipicità del territorio. A Nicola vanno i nostri più sentiti complimenti.