AGEROLA ­ FESTIVAL DELL’ALTA COSTIERA AMALFITANA presso PARCO COLONIA MONTANA, ad agosto si parte alla grande con il festival più atteso dell’estate, di questi tre eventi che arricchiranno la ricca programmazione del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana “Sui sentieri degli Dei”.

Day Break Music, Helikonia e ICompany presentano:

03.08.2018 Peppino di Capri

10.08.2018 Biagio Izzo

13.08.2018 Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Orario di inizio concerti: ore 21:30

INFO E PRENOTAZIONI: 351 8077882

➡ VENERDI’ 03.08.2018

PEPPINO DI CAPRI in concerto

Biglietti da €27 su TicketOne

Peppino di Capri terrà uno show live ricordando i 60 anni della sua straordinaria carriera, con canzoni che tutt’ora

sono vere e proprie evergreen, da “Roberta” a “Champagne”, da “Let’s Twist Again” a “St. Tropez twist”, da “Voce ’e

notte” a “Un grande amore e niente più”.

➡ VENERDI’ 10.08.2018

BIAGIO IZZO in “Che peccato e’ peccato”

Biglietti da €1 7 su Ticketone

Il noto attore partenopeo Biagio Izzo, conosciuto per i suoi numerosi film al cinema e in tv oltre che per la sua

importante carriera teatrale, ci presenta uno show divertente e ricco di soprese dal titolo “Che peccato è peccato”.

➡ LUNEDI’ 13.08.2018

FACCHINETTI E FOGLI “Insieme in tour”

Biglietti da €32 su TicketOne

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, i due “amici da sempre”, porteranno sul palco i brani contenuti nel loro ultimo disco

a quattro mani intitolato “INSIEME”, uscito lo scorso autunno, i brani dei repertori solisti di Roby e Riccardo, oltre alle

canzoni più celebri dei Pooh.