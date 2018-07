Africana Famous Club “We are the Legend”. A Praiano il divertimento, navetta da Sorrento e da Salerno

L’estate è nel pieno e lo storico locale nato nel 1962 è pronto come ogni anno a stupire i suoi ospiti. Salvatore De Lucia ed il suo staff organizzano serate sempre più innovative e interessanti.

Da segnalare, ottima cosa per la sicurezza , l’organizzazione di navette via terra da Sorrento e via mare da Salerno. Sicurezza e anche serenità nel divertimento, senza la preoccupazione della guida, ma anche meno auto e caos per strada, per cui consigliamo a tutti di seguire questa scelta.

Con la sua grande terrazza sul mare, nel cuore della costiera amalfitana , l’ Africana si riconferma il punto di riferimento estivo della penisola aprendo al pubblico tutte le sere dalle ore 21.00 con American e Shisha bar.

La programmazione varia di giorno in giorno e ricopre vari generi, dalla musica commerciale a quella techno fino ad arrivare al ritmo latino, al genere reggaeton e ai fantastici anni 80’ e 90’.

Inoltre, il venerdì ed il sabato c’è la possibilità di prenotare la cena vista mare, caratterizzata dalla cucina tradizionale dello Chef e da una romantica atmosfera che precede un party sicuramente indimenticabile.

Sulle note delle hit del momento, la roccia illuminata e l’odore di mare la scia dei numerosi personaggi ospiti al locale va sempre calcandosi.Tra le visite più recenti troviamo i famosi calciatori come Balotelli e Quagliarella ed i Djs Gigi D’Agostino, Paris Hilton, Klingande, Skin e molti altri VIP.

Oltre alla conferma delle serate del Martedì e del venerdì, la stagione 2018 ha dato il via al nuovo party “Spettacolare” del sabato, durante il quale è assicurata una spettacolare animazione e tanti ospiti speciali

Il divertimento è assicurato