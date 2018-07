Accoltella il fratello dopo la lite: tentato omicidio, niente denuncia

Lite tra fratelli per questioni di eredità. Spunta una lama, parte un fendente. Uno dei due finisce in ospedale con ferite da arma da taglio all’addome. Non è grave. Se la caverà con otto giorni di prognosi. Guai per l’accoltellatore, che è stato denunciato in stato di libertà per tentato omicidio. La notizia è di qualche giorno fa. Una banale lite tra fratelli, degenerata in pochissimi minuti. I due hanno proprietà vicine e sono in contrasto da tempo per questioni di eredità. Sembra che già in passato avessero avuto delle discussioni, anche accese, ma sempre risolte senza conseguenze.

L’altro giorno i due si sono scontrati nuovamente, sempre per gli stessi motivi, alla presenza dei familiari di entrambi. Uno dei due fratelli si è recato a casa della madre, dove c’era l’altro. Dalle parole alle mani il passo è stato breve. Sono volate prima parole grosse, poi è scappato qualche ceffone, fino a quando i due hanno iniziato ad azzuffarsi dandosele di santa ragione. Uno dei due è addirittura scappato, l’altro l’ha rincorso e quando l’ha raggiunto si è avventato su di lui. Improvvisamente è spuntata una lama. Un grosso coltello da cucina, secondo la vittima. L’altro smentisce, sostenendo di aver raccolto da terra un pezzo di vetro e di averlo solo puntato contro il fratello, per impaurirlo. Nessuno dei due fratelli ha voluto denunciare l’altro. Per l’accoltellatore, però, è scattata comunque la denuncia per tentato omicidio.

di Daniela Faiella IL MATTINO