Abbazia di Crapolla a Vico Equense il tempio dell’enocultura . Grandi iniziative in questo luogo straordinario, nella foto il Momento finale della seconda lezione (venerdi’ 6 luglio) della Settima Edizione del Wine Business – UniSa – Corso di Perfezionamento e Aggiornamento, con aula e staff che celebrano l’interessante, coinvolgente e “inebriante” testimonianza aziendale con Stefano Di Marzo (Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia e Titolare dell’Azienda Agricola Torricino), Angelo Silano (Titolare della Cantine Feudo Apiano) e Gerardo Perillo (Titolare delle Cantine Perillo), che grazie alla precisa e suadente degustazione tecnica di Francesco Continisio (Presidente Nazionale della Scuola Europea Sommelier – Italia – e per territorialita’ aggiungo sempre Scuola Europea Sommelier Salerno…) ci hanno consentito di esplorare magnifiche interpretazioni delle tre Docg del favoloso terroir dell’Irpinia (Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi) – Venerdi’ 13 luglio e’ il turno in aula di Arturo Erbaggio, che si fara’ accompagnare da Vino Fonzone, Abbazia di Crapolla (qualche giorno fa siamo andati a trovare Fulvio Alifano e Piera in Penisola Sorrentina…) e Vitis Aurunca, con i preziosi contributi di Alfonso Del Forno e Maria Manuela Russo… – Teoricamente e praticamente, quanto “vino” nei calici di studio del Wine Business – UniSa – Corso di Perfezionamento e Aggiornamento! – #StaaayWine 🙂