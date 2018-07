A Cetara lo chef emergente Mirko Satriano Casola di Positano con Torrente per una cena gourmet sul mare

Cetara : Due chef si incontrano per riscoprire sapori della nostra terra, due esperienze diverse ma con lo stesso obbiettivo: quello di far emozionare il palato dei clienti con i sapori e gli odori del cibo genuino.

Gli chef sono Mirko Satriano Casola, originario della nostra Positano della della Costiera amalfitana , , e Gaetano Torrente, che cucineranno nel Bistrot “Pane e Coccos” nella favolosa insenatura marina di Erchie, ad un soffio di vento da Cetara, a qualche chilometro da Maiori sul mare della costa d’ Amalfi

Nel menù elaborato dai due giovani chef passiamo da un mini hamburger di tonno con maionese, alla mela verde, ad un’insalatina di farro con verdure di stagione in agro dolce e alici salate, da un popcorn di cotenna con cremoso di limone e bottarga di tonno, ad un’insalata di mare a bicchiere con verdure estive, tanto per prepararci ai “piatti forti” della serata: di primo i tagliolini ai frutti di mare e crema di cavolfiore, di secondo la triglia con chips di patate fritte e scarola liquida; a chiudere, preceduto dai pre dessert a sorpresa degli chef, il lingotto di riso al sentore asiatico e costiero, con guazzetto di latte di cocco e frutta cristallizzata. Lo start alle ore 21 di Venerdì 6 Luglio (per informazioni: 089 261485). E al termine della serata tutti a godersi la brezza leggiadra in riva al mare, ad assimilare la prelibatezza dei piatti di Casola e Torrente, e a smaltire la calura estiva.