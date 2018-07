E’ stata presentata, nel corso della conferenza stampa tenutasi stamattina al Nuovo Teatro Sancarluccio, la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello. Il direttore artistico, Gerardo D’Andrea, ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’apertura del nuovo anfiteatro collocato nella piazza dei Racconti, che verrà inaugurato proprio nel corso della serata iniziale del Festival, giovedì 26 luglio, quando, dopo il concerto-omaggio di Antonella Morea, verrà consegnato il Premio Annibale Ruccello all’attore Gianfelice Imparato. Tante le compagnie in scena, con altrettanti spettacoli, che, come ha sottolineato il sindaco di Positano Michele De Lucia, hanno, come ogni anni, il compito di far conoscere, oltre all’arte teatrale, anche le bellezze dei sobborghi meno conosciuti del comune. Infatti, come ha tenuto ha ulteriormente precisare il vide sindaco Francesco Fusco, il Positano Teatro Festival in questi 15 anni di vita, è stato uno dei maggiori artefici della divulgazione e dell’incremento dei flussi turistici, a favore di quelli che, da Nocelle a Liparlati, da Chiesa Nuova e Montepertuso, o La Garitta, erano stati in passato luoghi poco frequentati, ed oggi di grande interesse.

Il Positano Teatro Festival terminerà la sera del 7 agosto, e, come ogni anno, sarà accessibile al pubblico gratuitamente, previa prenotazione presso gli uffici del Comune .