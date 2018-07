71enne di Maiori morto al “Ruggi” dopo intervento: scatta l’inchiesta

Un vero e proprio calvario che è culminato nel peggiore dei modi. Quella subita da Raffaele Pastore, 71enne originario di Maiori, è stata un’odissea tragica che l’ha portato alla morte nella giornata di ieri. L’uomo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la sostituzione di una valvola cardiaca presso una clinica di Mercogliano. Le sue condizioni si erano aggravate sensibilmente e venne ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: da lì, Raffaele non è più uscito. E’ deceduto nella giornata di ieri per un’infezione.

Oggi la notizia che la Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di andare a fondo alla vicenda e riuscire a capire come siano andate le cose dopo il primo ricovero, avvenuto lo scorso 10 maggio e dopo il secondo fatale ricovero a Salerno. Il corpo è ora sotto sequestro in attesa di autopsia, la quale dovrebbe essere eseguita nella mattinata di domani.