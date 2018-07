49enne amalfitano, operatore nel trasporto merci, arrestato

Proprio oggi, nel corso del pomeriggio, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di un amalfitano di mezza età che opera nel settore di traporto delle merci, per un cumulo di pene. Vi spieghiamo meglio: l’uomo in questione è stato autore di numerosi illeciti nel corso degli anni tra cui spiccano i reati contro la persona e contro il patrimonio, questi reati cumulati sono stati messi in evidenza dal Tribunale di Salerno e, di conseguenza, le forze dell’ordine non hanno potuto fare a meno di arrestarlo. La pena che dovrà scontare è di un anno e 8 mesi di reclusione, oggi proprio è stato accompagnato presso il carcere di Fuorni, a Salerno.