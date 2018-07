Cava de’ Tirreni, fiori d’arancio per Sara e Simone

Non è certo estesa la letteratura musicale per violino e flauto. Due strumenti di canto, due leader, il re degli archi e quello dei legni. Una intensa pagina sta per essere composta, nel pomeriggio, dalla violinista Sara Rispoli e dal flautista Simone Mingo nell’ incantevole cornice della Chiesa di Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, che ospiterà le loro nozze. Un’ unione empatica la loro nata tra le mura del conservatorio di Salerno e che li vedrà per sempre uniti nell’arte e nella vita da un loro docente Padre Paolo Saturno, dinanzi ai loro testimoni Gianluca e Cristian Bianchini, unitamente a Lucia Consalvo e Agostino Zito. Gli sposi indi saluteranno parenti e amici tra il verde di Villa Soglia in Castel San Giorgio. Alla giovanissima coppia, che si accinge a vivere, con l’energia che l’ha sempre caratterizzata, il momento più importante della propria esistenza, vanno gli auguri più sinceri per una vita lunga e serena, con tutte le gioie inconfondibili della famiglia