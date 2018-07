METEO: l’ESTATE 2018 sarà FOLLE. AUTUNNO e INVERNO a rischio ALLUVIONI. UFFICIALE, CENTRO EUROPEO

Estate dal clima pazzo, stagioni stravolte e rischio alluvionale in autunno? Ultimi aggiornamenti L’estate 2018 si sta rivelando davvero folle, specie se paragonata agli scorsi anni: le figure anticicloniche appaiono piuttosto dimesse, incapaci di estendersi su tutta l’Italia, ragion per cui il nostro Paese, e in particolar modo le regioni settentrionali vengono continuamente bersagliate da perturbazioni atlantiche che in qualche caso, causano danni e non pochi disagi. L’ultimo, recentissimo, esempio è dato dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Trentino Alto Adige.

Sulla scia di quanto accaduto in questa primissima parte della stagione estiva, secondo i dati a nostra disposizione, anche la seconda parte di Luglio e il mese di Agosto potrebbero risultare sì caldi, ma senza troppi eccessi, con frequenti acquazzoni che porterebbero a più riprese refrigerio, soprattutto al Nord e su parte del Centro.

Ma quest’oggi vogliamo spingerci oltre e a dare uno sguardo al lunghissimo termine: si tratta certamente di ipotesi, proiezioni, ma certamente non campate per aria, poiché esse provengono direttamente dal Centro Europeo, che ha di recente aggiornato le proprie previsioni stagionali.



Settembre 2018, mese tradizionalmente di transizione tra l’estate e l’autunno, sovente flagellato da temporali e nubifragi, potrebbe registrare anomalie termiche positive molto contenute sull’Italia, diciamo nell’ordine di 1°C, e trascorrere nel solco dell’estate che stiamo vivendo, con perturbazioni atlantiche che dal Nord Italia sfilerebbero via via verso Sud, a conferma di anomalie pluviometriche leggermente positive su tutto il territorio nazionale.

Ma sono le elaborazioni grafiche per il trimestre Ottobre, Novembre, Dicembre a stupirci, soprattutto per quanto riguarda le anomalie termiche: si notano infatti temperature ben superiori alle medie stagionali, di oltre 2°C al Nordest e sulle aree adriatiche, almeno di 1/1,5°C sul resto dell’Italia.

Quest’ultimo dato sembra il più preoccupante: temperature al suolo più calde della norma nei mesi autunnali e mari sempre più caldi, non fanno altro che aumentare il rischio di fenomeni estremi, tra l’altro già ora sempre più frequenti nel nostro Paese.

Occhi puntati dunque sul periodo autunnale, quando potrebbe fare più caldo della norma, il tutto traducendosi in un maggiorato rischio alluvionale per la nostra nazione, con il Nordovest e l’alta Toscana indiziati in maniera particolare; al Sud occhi puntati soprattutto sulla Calabria e sulla Campania, regioni già troppe volte balzate agli onori della cronaca per disastri naturali.