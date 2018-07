Il 31 luglio a Ravello Giornata di Studi sul bicentenario della soppressione della Diocesi e sul centenario dell\'elevazione a basilica dell\'ex cattedrale

Nell’occasione dei duecento anni dalla soppressione della Diocesi di Ravello (1818) e del centenario dall’elevazione a Basilica Minore dell’ex Cattedrale (1918), la Parrocchia Santa Maria Assunta e l’Associazione “Ravello Nostra”, con il patrocinio del Comune di Ravello, hanno previsto, per il prossimo 31 luglio, la Giornata di Studi: “La Chiesa di Ravello dalla soppressione della Diocesi all’elevazione a Basilica dell’ex Cattedrale”. L’appuntamento culturale, che vedrà la partecipazione di studiosi di diversa formazione, approfondirà le tematiche inerenti alla storia della Chiesa meridionale tra Otto e Novecento; agli aspetti giuridici, politici e religiosi del Concordato del 1818; alla documentazione inedita sulla soppressione delle piccole Diocesi della Costa d’Amalfi; alla vita del clero ravellese dal 1818 al 1918; ai nuovi studi sull’araldica vescovile ravellese; agli interventi di manutenzione e restauro del complesso monumentale dell’ex cattedrale di Ravello nell’Ottocento e nel Novecento e alle espressioni culturali e musicali. Un’ulteriore occasione per riflettere su un momento particolarmente complesso della vicenda storica ravellese, che privata del prestigio della diocesi esente, si avviava a vivere, per molti decenni, quella che Matteo Camera, nel 1836, definì «una notte profonda», che aveva avvolto «l’antico suo splendore».

Programma

Giornata di Studi

La Chiesa di Ravello

dalla soppressione della diocesi all’elevazione a basilica dell’ex cattedrale

Pinacoteca del Duomo di Ravello

31 luglio 2018

I sessione – ore: 9.30

Le istituzioni ecclesiastiche

Indirizzi di saluto

Avv. Salvatore Di Martino

Sindaco del Comune di Ravello

Don Angelo Mansi

Parroco di Santa Maria Assunta di Ravello

Avv. Paolo Imperato

Presidente dell’Associazione “Ravello Nostra”

S. E. Mons. Orazio Soricelli

Arcivescovo di Amalfi – Cava de’Tirreni

Introduzione e moderazione dei lavori

Prof. Giuseppe Palmisciano

Docente di Storia della Chiesa – Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale Sez. San Tommaso

Il Concordato borbonico con la Santa Sede del 1818: aspetti storici, giuridici e religiosi

Dott. Donato Sarno

Storico

Il Concordato del 1818 e la soppressione delle piccole diocesi della Costa d’Amalfi

Dott. Crescenzo Paolo Di Martino

Archivista

Il Capitolo e il clero ravellese dalla soppressione della diocesi all’elevazione a basilica dell’ex cattedrale

Dott. Salvatore Amato

Archivista di Stato – MiBAC

L’araldica dei vescovi di Ravello dal medioevo all’età moderna, tra storia e nuove acquisizioni

Dott. Angelandrea Casale

Ispettore onorario MiBAC

II sessione – ore: 16.30

Le espressioni della cultura e dell’arte

Interventi di manutenzione ottocenteschi sul complesso monumentale della cattedrale di Ravello

Prof. Luigi Buonocore

Storico dell’Arte

Il ritorno al romanico: il complesso restauro della cattedrale di Ravello del 1974

Prof. Alberto White

“La Sapienza” Università di Roma

Arch. Giovanni Villani

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino

Ravello incrocio di arte e musica

M° Mons. Vincenzo De Gregorio

Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra

Concerto per organo e voce – ore 21.45

M° Attilio Parisi – Organo

M° Luigi Falcini – Tenore