23esima edizione dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival, la kermesse dedicata al pianoforte dal 4 al 26 luglio

MAIORI – Pianisti da oltre venti nazioni chiamati dal Center of Musical Studies of Washington ad esibirsi in occasione dell’ Amalfi Coast Music & Arts Festival. Interamente dedicata al pianoforte la 23esima edizione della kermesse che partirà da domani 4 luglio fino al 26 luglio con varie tappe tra la Costiera Amalfitana, Cava del Tirreni, la Reggia di Caserta e il Conservatorio di Napoli.

Rassegna al via, domani, nei Giardini di Palazzo Mezzacapo a Maiori, l’incantevole complesso cinquecentesco dal giardino a forma di croce di Malta, in onore dell’Ordine militare ed ospitaliero al quale appartennero diversi componenti della famiglia Mezzacapo, con un concerto del noto pianista americano Paul Barnes alle 21.00, (ingresso libero), da più di un ventennio collaboratore del compositore statunitense Philip Glass.

Torna così, il festival diretto da Sasha Katsnelson e Leslie Hyde, che per un mese riunirà una community internazionale di artisti in segno del reciproco confronto, coniugando alla perfezione cultura e turismo. Accanto a cattedratici di autorevoli istituzioni musicali d’oltreoceano, come Boris Berman della Yale School of Music o Jerome Lowenthal e Matti Raekallio della Juilliard School di New York, spicca la notevole presenza di esponenti delle scuole pianistiche asiatiche, a testimonianza del crescente interesse del festival verso nuove realtà musicali.

CALENDARIO CONCERTI – INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 4 luglio, ore 21

Maiori – Giardini di Palazzo Mezzacapo

INDEPENDENCE DAY CONCERT

Pianista: Paul Barnes

Giovedi 5 luglio, ore 19

Cava dei Tirreni – Palazzo di Citta’

PIANO RECITAL

In collaborazione

con l’Accademia Musicale Jacopo Napoli

Pianisti: Hyo-Sum Lim, Chun-Chieh Yen

Venerdi 6 luglio, ore 21

Maiori – Palazzo Mezzacapo

PIANO RECITAL

Pianisti: James Giles, Chen-Shen Fan

Sabato 7 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Domenica 8 luglio, ore 21

Scala – Duomo

PIANO RECITAL

Pianista: Michele Campanella

Lunedi 9 luglio, ore 21

Minori – Largo Solaio de’ Pastai

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Mercoledì 11 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

PIANO RECITAL

Pianisti: Inna Faliks, Chi Wu

Giovedi 12 luglio, ore 21

Amalfi – Museo Diocesano

FACULTY GALA

Pianisti: James Giles, Inna Faliks, Chi Wu, Chun-Chieh Yen

Venerdi 13 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

PIANO RECITAL

Pianista: Jerome Lowenthal

Sabato 14 luglio, ore 19

Maiori – Chiesa di S. Domenico

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Lunedi 16 luglio, ore 21

Amalfi – Museo Diocesano

MEET THE FACULTY

Pianisti: Hong Xu, James Giles, Ursula Oppens, Jerome Lowenthal, Thomas Lymenstull, Bernadene Blaha, Kevin Fitz-Gerald

Martedi 17 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

PIANO RECITAL

Pianisti: Ursula Oppens, Jerome Lowenthal

Mercoledi 18 luglio, ore 21

Minori – Largo Solaio de’ Pastai

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Giovedi 19 luglio, ore 17.30

Reggia di Caserta – Cappella Palatina

PIANO RECITAL

In collaborazione

con l’Associazione Amici della Reggia

Pianista: Boris Berman

Venerdi 20 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Sabato 21 luglio, ore 21

Maiori – Chiesa di S. Domenico

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival

Lunedi 23 luglio, ore 21

Maiori – Palazzo Mezzacapo

PIANO RECITAL

Pianisti: Hong Xu, Thomas Lymenstull

Martedi 24 luglio, ore 21

Cava dei Tirreni – Palazzo di Citta’

PIANO RECITAL

In collaborazione

con l’Accademia Musicale Jacopo Napoli

Pianisti: Enrico Elisi, Mingtian Zhao

Mercoledi 25 luglio, ore 18

Napoli – Conservatorio S. Pietro a Majella

TWO PIANO FAVORITES

Pianisti: Yoshi Nagai, James Giles, Bernadene Blaha, Kevin Fitz-Gerald

Giovedi 26 luglio, ore 19

Maiori – Palazzo Mezzacapo

YOUNG ARTIST CONCERT SERIES

Giovani pianisti dell’Amalfi Coast Music & Arts Festival