WWF cacciato da Meta accolto da Sant’Agnello avversato a Piano e Sorrento

La notizia dello sfratto della sede del WWF a Meta ha colto un pò tutti di sorpresa. Anche gli stessi componenti della maggioranza del sindaco Peppe Tito , rispetto a un “dispetto” dopo le denunce ed il blocco del parcheggio che vede fra gli interessati il vice sindaco Cacace “Lo escludiamo nella maniera più categorica, anche se non conosciamo nel dettaglio la vicenda”.

Servirebbe spazio per gli archivi comunali, dove il Comune si trova più lontano, a quanto riportano i colleghi di Agorà. Ma ci vogliamo veder chiaro noi di Positanonews e chiediamo ai diretti interessati, Peppe Tito non risponde ai messaggi, mentre il Presidente del WWF Terre del Tirreno risponde ma non ci fa dichiarazioni.

Certo è che l’unico comune che lo accoglie è Sant’Agnello, dove il sindaco Piergiorgio Sagristani ha avuto l’idea di realizzare l’oasi in città, una bella iniziativa concreta, facendolo mettere all’opera e così il WWF ha dimostrato che non è capace solo di far denunce, ma anche di realizzare bei progetti.

E gli altri comuni? Con Sorrento è guerra a botti di esposti per gli alberi tagliati, con Vico Equense per le denunce di scempi, con Piano di Sorrento è scontro sulla bandiera blu , riconoscimento criticato dal momento che la presenza di inquinamento marino è ancora alto dal WWF.

Comunque a volte escono anteprime per dar risalto mediatico a certe battaglie, che abbiamo condiviso e condividiamo, utilizzando o blog o giornali in via preferenziale. Magari si vedrà l’intervento del WWF prima su qualche altro canale a vantaggio di quello, cioè a vantaggio di una parte.

Ma le lotte per l’ambiente sono di tutti, il WWF dovrebbe avere un solo canale preferenziale di comunicazione: il proprio. Oggi con i social ci sono le pagine facebook, i profili. Visto che le notizie sono un bene della collettività e le lotte per l’ambiente si fanno per l’interesse pubblico, anche le notizie dovrebbero essere diffuse equanimamente e indiscriminatamente a tutti.