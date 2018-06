IL VOLO DELL’ANGELO A TRASAELLA

Al culmine della festa a Trasaella l’immagine della Madonna delle Grazie – che è stata portata in processione per la montagna fino alla Rocca – sosta in piazzetta. Al buio un angelo scende dal monte sovrastato dalla croce – che è chiamata appunto croce dell’Angelo – e illuminato da un fascio di luce reca un dono alla Madonna. La folla trattiene il fiato mentre l’aria della sera è riempita dal suono soave dell’Ave Maria. Voler riandare all’origine di questa tradizione antica è impresa ardua: si perde nella notte dei tempi. Qualcuno ricorda che una volta di tanti anni fa era proprio un bambino che, vestito da angelo con le ali e i riccioli d’oro, veniva appeso al filo e forse l’emozione era più struggente ma aumentava anche la paura che potesse cadere. Doveva essere sì emozionante, sopratutto per la povera mamma, ma anche più pericoloso. Oggi l’angelo è solo di carta ma lo spettacolo rimane unico.

Se il segno volesse approfondirsi in tutto il suo splendore ognuno saprebbe riandare all’angelo inviato da Dio ad una povera ragazza di Nazaret che poteva avere 15 o 16 anni e che si chiamava Maria. Era promessa sposa di Giuseppe, il falegname del paese e pensavano di andare a vivere insieme con la benedizione del sacerdote e la festa che ne sarebbe scaturita tra la soddisfazione dei parenti accorsi a condividere l’evento. Non vi sono forse ragazzi e ragazze che si incontrano e si vogliono bene e sognano di coronare la loro storia d’amore allora come oggi? Veramente oggi le cose si complicano notevolmente ma non è il caso di parlarne, tanto il desiderio con cui veniamo al mondo e che ci lancia nell’universale paragone è identico a Nazaret come a Trasaella, duemila anni fa come oggi. Se qualcosa è cambiato è il venir meno della certezza che chi ci fa vuole il nostro bene e compie tutto il bisogno che ci mette nel cuore. Pretendere di essere tanto bravi da farcela da soli è pura illusione. Alla ragazza di Nazaret l’angelo subito dice: “Non aver paura”.

Perché la reazione di ogni uomo o donna di fronte al Mistero è la paura? Abbiamo i nostri sogni o progetti e se incontriamo l’imprevisto abbiamo paura. Sempre è successo che quando Dio, che fa tutte le cose si mostra all’uomo, provoca paura. Tutta l’antica tradizione di Israele lo conferma. Ma anche l’universale storia dei popoli ne è la prova. E Dio quando si mostra e rivela i suoi piani deve vincere la paura. Anche Giuseppe, il fidanzato di Maria, si trova di fronte ad un imprevisto che turba i suoi sonni ed anche a lui l’angelo deve dire: “Non temere, Giuseppe”. La reazione ai piani di Dio, superata la paura, può essere il rifiuto o l’abbandono ad un disegno più grande. Maria dice all’angelo: “Eccomi, sono la serva del Signore, mi accada secondo la tua parola”. E’ il sì che cambia la storia e salva il mondo. Ci sto a quello che dici anche se non capisco. Maria capirà piano piano “conservando tutte le cose nel suo cuore” come dice il vangelo di Luca. La storia vera si compie quando i piani di Dio incontrano l’ adesione dell’uomo libero.”Eccomi” dirà la Madonna e Giuseppe con lei e tutti i grandi. “Eccomi” diranno le mamme di fronte alla vita che palpita nel loro grembo. “Eccomi” diremo anche noi tutte le volte che la vita ci mette di fronte ad un svolta difficile. “Eccomi” diranno i fidanzati che giurano il loro amore davanti all’altare di Dio.

Ho ascoltato giorni fa un monologo esilarante del simpatico Vincenzo Salemme che conclude così: “Non amare per poter essere felici, ma poter essere felici per amare”. Perché non ci pensiamo? L’impossibile diventa possibile se ci affidiamo a chi rende possibile l’impossibile. Niente è impossibile a Dio. A chi ha la capacità di stupirsi , di commuoversi di fronte a Dio, Dio concede la capacità di essere protagonista prendendo in mano il proprio destino e vivendo la vita alla grande. Senza perdere il meglio, senza perdere niente. Anche di fronte alla morte. “A che serve la vita se non per essere data?” dice il grande Peguy. Arnaud Beltrame è il tenente della gendarmeria francese che ha sacrificato la propria vita per salvare la vita dell’ostaggio di un terrorista in un supermercato vicino Carcassonne in Francia lo scorso 23 marzo. Era un cristiano e stava per sposare la sua compagna Marielle: ha dato la vita per un altro e ha commosso la Francia ed il mondo intero. E’ un eroe!

Dio è in azione, basta riconoscerlo. A Nazaret o a Trasaella, allora come oggi. Quando uno dei primi discepoli di Gesù chiede di dove fosse, gli rispondono “di Nazaret”, e lui ribatte: “Può mai venire qualcosa di buono da Nazaret?” E oggi a chi dicesse: “Può mai venire qualcosa di buono da Trasaella” rispondiamo: “Certo, se diciamo sì a chi ha fatto il mondo e ha dato origine alla mia vita e a quella di tutti avendo anzi una preferenza per i poveri e gli ultimi”.

Torniamo alla sera della festa. Quando l’angelo, avendo offerto il suo dono alla Madonna se ne torna sul monte, il popolo accompagna la statua della Madre di tutte le Grazie che fa ritorno nella sua settecentesca chiesa. La festa può finire lì e ognuno torna a casa alle faccende solite. Ci sarà qualcuno che porta nel cuore l’annuncio dell’angelo e saprà dire “eccomi” al Signore che lo chiama nelle concrete circostanze della vita? Allora nasce un miracolo non frutto della carne e del sangue, ma frutto di Dio. E il Verbo eterno del Padre si fa carne anche a Trasaella come a Nazaret. Ricordiamolo! Per ricordarlo suona la campana tre volte al giorno mattina, mezzogiorno e sera. Meglio dirlo con le felici parole del Manzoni ne “Il nome di Maria”: Te (o Maria), quando sorge, e quando cade il die,

E quando il sole a mezzo corso il parte,

Saluta il bronzo, che le turbe pie

Invita ad onorarte.

Sentendo la campana , uno ricorda. Ricorda Dio che è nato da Maria ed ha messo la sua tenda in mezzo a noi perché niente vada perduto e la storia cominciata a Nazaret viva in mezzo a noi.

Don Fabio Savarese