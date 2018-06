Vola alto il duo violoncello- pianoforte- nel concerto d ieri ai Canottieri Irno di Salerno

Apre la violoncellista Ludovica Ventre, con la suite di Bach, composta da 5 temi. Ludovica benchè giovane è affermata musicista. Altrettanto in campo internazionale è attiva e partecipe ai gruppi Masterclass. Frequenta tutt’ora corsi di perfezionamento. Per cui l’esecuzione della giovane musicista è lieve ma piena di pathos. Ciò si ricava dal contrasto tra la sua formazione e l’esecuzione quasi trasognata delle dita piccine che sembrano indovinar le note più dalla dimensione del sogno che della vista ferma. Subito dopo la pianista Giuseppina Gallozzi ha sorpreso e deliziato il pubblico, peraltro assai mingherlino,con una melodia di Rosati: Arabesque per pianoforte. La pianista ha reso al massimo livello la bravura mediante l’ascolto e l’empatia con le singole note.

Mano a mano che le mani fluttuavano sulla tastiera, quasi un susseguirsi di ondine al riflesso del sole, si spandeva un sussurrio di note come una tela policroma.Poi veniva eseguito il brano di Tchiakowskji- Valse Sentimentale- dalle due musiciste insieme, struggente e dolce armonia fino alla più alta interpretazione del brano. Infine, Apres un reve di Faurè ha chiuso i battenti della dolcezza come a regalare a ciascuno del pubblico il bacio della buonanotte e l’arrivederci all’imminente mondo dei sogni. Al bis, richiesto da tutto il pubblico, veniva eseguito il Valse sentimentale di Tchiakowsji.

G.Gallozzi diplomata nel 1979, al Conservatorio SPietro a Maiella di Napoli. Inizio’ corsi di perfezionamento fin dal 1977.Ha partecipato agli incontri musicali di Calabria, Lucania e Lanciano, dove venne inserita nell’albo d’oro. Dal 90 al 93 ha perfezionato la musica barocca con il clavicembalista Enrico Baiano. Nel 97 ha vinto una borsa di studio dal Ministero della Cultura della Romania. dal 2004 ha frequentato i corsi di Alto perfezionamento del pianoforte sotto la guida di Lory Wallfisch. Insegna attualmente pianoforte presso il Liceo Musicale galdi di Cava de’ Tirren