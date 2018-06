Vittoria di Palomba a Torre del Greco anche con un pezzo di Ravello, Patrizia Porzio “Giovanni uomo del popolo”

Anche Ravello e la Costiera amalfitana rappresentata nelle elezioni a Torre del Greco . Patrizia Porzio, artista e project manager, candidata a Consigliere Comunale nella città di Torre del Greco nella lista civica D.A.I. – Diritti Agli Italiani, a sostegno del Candidato Sindaco Giovanni Palomba. Patrizia ha avuto anche il sostegno del compagno il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino , uno dei primi cittadini più di polso della Costa d’ Amalfi e della Campania con un suo intervento nell’ultimo giorno della campagna elettorale. Il rilancio del Sud parte dalla cultura e la Città della Musica non poteva non dare un suo contributo.

“Non è stato facile né scontato che potessimo vincere al ballottaggio anche se c’era uno scarto di 8000 voti alla prima tornata elettorale tra Palomba e Mele. Ce l’abbiamo fatta perché Giovanni è un uomo del popolo – ha detto Patrizia Porzio a Positanonews _ e ha convinto la sua idea di riportare prima di tutto l’ordinarieta’ nella nostra città che ha sofferto tantissimo in questi ultimi mesi sopratutto durante la fase commissariale.

Il vero vincitore è stato però l’astensionismo. Bisognerà coinvolgere i Torresi tutti e dare loro la possibilità di essere parte attiva per la rinascita della nostra città. La sfiducia non porta da nessuna parte, è l’anticamera dello scarso senso civico.

Da Torre del Lago dove sono impegnata nelle prove di Butterfly per il Festival Pucciniano faccio i miei migliori auguri a Giovanni Palomba Sindaco di Torre del Greco con la speranza che dia maggior risalto alla “Cultura” come motore propulsore della crescita sociale, economica e turistica della nostra beneamata città e coinvolga in maniera attiva ed organica tutte le realtà artistiche ed associative del territorio cittadino.”