Vipera a Positano, la lezione di Fabio Fusco “Mai uccidere i serpenti”

Positano, Costiera amalfitana. Questa foto della vipera e il comportamento di Fabio Fusco ci fanno ancora di più essere orgogliosi a noi di Positanonews per essere stati i primi ad averlo premiato. “La vipera la ho trovata sopra la Statale .. i serpenti fanno parte dell’ecosistema, bisogna far attenzione è vero, ma siamo noi a dar fastidio a loro.. non vanno uccisi , mai!”