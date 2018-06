Ecco i vincitori della prima edizione del “Premio Pietro Fusco”.

SEZIONE GRAFICO-PITTORICA

Attestato di merito a

Classe III B , I. C Istituto comprensivo “G. Pascoli” di Tramonti

Per la particolare originalità della tecnica mista, che è riuscita a rendere viva e palpitante la suggestione della Superluna, con la sua distanza e vicinanza simultanea.

Attestato di merito a

Martina Lepre, classe I C, C. Ravello-Scala

Per aver saputo rappresentare il raccoglimento di fronte all’infinito di un bambino, immerso nella luce della luna e nei quattro elementi primordiali, che sembrano abbracciarlo e proteggerlo.

Attestato di merito a

Stefano Angeloni, classe I A I.C. L. Porzio di Positano

Per la rappresentazione luminosa della notte, efficacemente associata agli elementi paesistici locali che, immersi in una dimensione lunare, pervadono e sublimano l’immagine di Pietro.

Attestato di merito a

Denise Proto, classe I C , Istituto Comprensivo di Maiori

Per la soavità dell’immagine che riesce a rendere leggero anche il distacco, fino a dissolverlo nel candore accecante della Superluna.

Motivazione vincitore

Per aver saputo tradurre poeticamente e con notevoli qualità pittoriche l’idea del viaggio di Pietro nella Luce, riuscendo a rispecchiare in pieno l’essenza più profonda del tema proposto

Vince la I edizione del premio “Pietro Fusco” sezione grafico-pittorica

Maria Cretella II C, I.C. “G. Sasso” Amalfi

SEZIONE LINGUISTICO-CREATIVA

Attestato di merito a

LUIGI MOROIANU I A ISTITUTO COMPRENSIVO “PORZIO” DI POSITANO

Perché ha saputo ricreare un’atmosfera trascendente e onirica, grazie soprattutto alla cifra lirica del testo che rievoca luoghi mitopoietici e richiami favolistici connaturati all’identità della nostra terra.

Attestato di merito a

ANNALISA DELLA MURA III C ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAIORI

Per aver saputo coniugare la magia di un percorso spazio-temporale con le suggestioni figurative e musicali, ottenendo, con pochi scelti elementi, un risultato di grande incanto e profondità.

Motivazione vincitore

Per la complessità e genialità dell’intreccio; per i riferimenti ai toponimi locali, usati sempre in un’ottica sprovincializzante; per la fantasia genuina, propria del mondo visionario dell’indimenticabile Pietro; per il taglio stilistico già propriamente filmico, nonché per le qualità letterarie del testo

VINCE

La I° edizione del Premio “Pietro Fusco”sezione linguistico creativa, per il migliore testo per cortometraggio

VIOLA AMENDOLA – IIA ISTITUTO COMPRENSIVO “l. PORZIO” DI POSITANO