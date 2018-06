Vincenzo De Luca si muove, decongestione del traffico

Vincenzo De Luca, personaggio sempre alla ribalta per i modi di fare e per le numerose iniziative promosse sul territorio, da sempre impersonificazione di molte polemiche che gli sono rivolte da parte dei suoi avversari politici, ex sindaco di Salerno dove ha di fatto cambiato un’intera città che soltanto 10 anni fa non era all’avanguardia come ora; questa volta prende un’iniziativa seria per decongestionare il traffico che attanaglia diversi luoghi della Campania, comprese le nostre bellissime Costiere.

Sfruttando il mare

Poche ore fa, a bordo dell’Angelina Lauro, la nave “Passenger” costruita nel 2000, al molo Beverelli di Napoli, è stato presentato il progetto per la viabilità che prende il nome di “Le vie del Mare: Archeolinea e Cilentoblu.”

Il governatore De Luca sostiene che questo progetto serva principalmente a migliorare le strutture portuali come ad esempio quella di Capri. Mediante quest’iniziativa da oggi in poi godranno di un collegamento ottimale tutte le aree più belle della nostra regione Campania come: i Campi Flegrei, Napoli, la Costiera Amalfitana, la Penisola Sorrentina fino ad arrivare alle zone del Cilento. A tal proposito è stato investito un elevato numero di risorse che hanno permesso di mettere a disposizione dei visitatori un servizio maggiormente ecocompatibile a prezzi accessibili da parte di tutti che ridurrà lo stress di spostarsi in auto e, nel caso, di affrontare ore e ore di coda. Ciò, tramite l’aiuto del mare e di tutti i suoi mezzi, dovrebbe contribuire a ridurre il traffico intenso che purtroppo siamo costretti ad osservare e talvolta ad affrontare nei nostri spostamenti quotidiani.