Davvero delle immagini non belle quelle che stanno girando da stamattina sui social network, in particolare sui gruppi di interesse, e che riguardano la spiaggia libera di Vietri sul Mare. Come si può vedere da alcuni scatti (a cura di Giuseppe Calonico), la spiaggia appare invasa da rifiuti di ogni tipo: da bottiglie di plastica, a piatti di plastica, passando per tovaglioli sporchi e lattine. Uno spettacolo davvero triste e c’è qualcuno che ha commentato: “Inguardabile”.