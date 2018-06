Vietri sul Mare, problema rifiuti: “Guasto al termovalorizzatore di Acerra”. Soluzione lontana?

Ci saranno ancora dei disagi nella raccolta della frazione indifferenziata a Vietri sul Mare. Questo è quello che è stato reso noto dal Comun quest’oggi: la causa di tutto sarebbe legata ad un imprevedibile guasto al Termovalorizzatore di Acerra che riceve i rifiuti non riciclabili della Regione per avviarli a combustione.

Infatti l’Ufficio Flussi della Regione Campania ha comunicato a mezzo mail ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Salerno.. “che a causa di un guasto ad una delle linee di combustione del Termovalorizzatore(TVA) di Acerra si è dovuto disporre una notevole riduzione delle evacuazioni dell’impianto di Battipaglia verso il predetto TVA. Ovviamente tale imprevedibile evento comporterà un’oggettiva impossibilità di garantire i regolari conferimenti della frazione indifferenziata fino al ripristino dei flussi. Gli Uffici di EcoAmbiente Salerno SpA ( società in liquidazione che gestisce lo STIR di Battipaglia) stanno elaborando un calendario straordinario di conferimento. Si confida in una leale collaborazione.”

La buona notizia riguarda la raccolta del vetro dal momento che la società Igiene urbana che attualmente ha in gestione la raccolta del vetro nel nostro Comune ha provveduto a ripulire il territorio dal vetro che in questi giorni si era accumulato per un guasto alla gru del loro automezzo. A seguire si provvederà a svuotare le campane e a garantire un servizio continuativo di raccolta.