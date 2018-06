Vietri sul Mare, palizzata sulla spiaggia della Baia: insorgono gli Amici di Beppe Grillo Salerno

Il “muro della Baia”, ovvero la palizzata che è eretta sulla spiaggia della Baia, al confine tra i territori comunali di Vietri sul Mare e Salerno, sta facendo molto discutere in questi giorni. La “parete” in pali ed assi di legno che divide il lussuoso stabilimento balneare del noto albergo e la spiaggia libera, ha scaturito un enorme indignazione tra i cittadini, perché il muro di 3 metri è visto come una linea di demarcazione che divide i bagnanti in classi sociali, come tra patrizi e plebei.

Il Comune di Salerno non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dei lavori relativi alla palizzata, poiché sarebbero avvenuti sul tratto di spiaggia che ricade a Vietri, pur conducendo al porto commerciale salernitano. Ha lamentato una restrizione della spiaggia balneabile libera il Meetup Amici di Beppe Grillo Salerno, che denuncia a gran voce il disagio.

“Da una ricerca, seppure sommaria, all’albo pretorio del comune di Vietri Sul Mare è stato possibile rintracciare solo l’ultimo permesso a costruire, a carattere stagionale, dell’anno 2015 rilasciato dal responsabile settore affari legali all’amministratore unico p.t. della società LLOYD’S BAIA HOTEL S.R.L. (http://halleyweb.com/c065157/mc/mc_attachment.php?mc=475), con il quale si obbligava la società concessionaria a predisporre “tutte le opere preventive atte a salvaguardare l’accessibilità pubblica all’arenile nonché la visitabilità dei luoghi pubblici immediatamente adiacenti lo stabilimento balneare”. Inoltre si prescriveva formalmente alla predetta società che le delimitazioni laterali a confine con le spiagge libere dovevano “essere realizzate in modo amovibile e a titolo temporaneo, con pannellature alveolari o listellati non chiusi”. Il meetup salernitano si chiede quindi se la società concessionaria (l’albergo) ha ottemperato a tutte le prescrizione imposte, riservandosi così di porre in atto tutte le azioni che riterrà opportune a difesa del territorio e dei cittadini.