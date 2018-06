Vietri sul Mare. Da oggi fino al 23 giugno chiusa via Giuseppe Mazzini per lavori di manutenzione straordinaria

Vietri sul Mare. Dalle ore 7 di oggi fino alle ore 18 del 23 giugno (e comunque fino ad ultimazione dei lavori) resterà chiuso il tratto di strada di via Giuseppe Mazzini compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Diego Tajani, al fine di poter eseguire lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione del manto stradale. In tale periodo sarà istituito in tale tratto di strada il divieto di sosta in via Giuseppe Mazzini sul tratto di strada compreso tra il civico 1 e l’intersezione con via Cristoforo Colombo, con rimozione forzata. Sul tratto di strada di Via Giuseppe Mazzini compreso tra l’inserzione di via Cristoforo Colombo e l’intersezione di via Giuseppe Mazzini adiacente il plesso scolastico istituito il doppio senso di circolazione. Durante il periodo di chiusura della strada sarà possibile raggiunge via Giuseppe Mazzini, Rione Alluvionati, seguendo il percorso alternativo via Osvaldo Costabile – via Cristoforo Colombo e via Giuseppe Mazzini nel senso contrario a quello normalmente utilizzato.