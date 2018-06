Vietri sul Mare, muore anziano colto da un malore

Terribile quanto accaduto stamane verso le 11 a Vietri sul Mare, primo comune della splendida Costiera Amalfitana venendo da Salerno, un uomo dell’età di 75 anni originario di Angri ma residente a Salerno città ha accusato un malore improvviso mentre stava a mare, precisamente al lido Calipso. Sono intervenuti immediatamente i bagnini che sono andati a prelevarlo dall’acqua e lo hanno portato in spiaggia.

I tentativi di soccorso

I bagnini, prontamente, hanno cominciato le manovre per rianimarlo cercando di stimolare il battito cardiaco ma purtroppo non c’è stato niente da fare, sono accorsi sul posto anche gli uomini della Croce Bianca ma l’esito triste non è cambiato. Successivamente sono giunti anche i carabinieri che hanno consegnato la salma ai familiari. Il medico legale ha tuttavia predisposto altri esami volti ad accertare i motivi della morte, secondo alcune ipotesi si tratterebbe di arresto cardiocircolatorio.