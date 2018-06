Vietri sul Mare, scontro fortissimo tra due auto

C’è stato un grave incidente tra due auto a Vietri Sul Mare, precisamente a ridosso della stradina che porta a Vietri centro e successivamente all’ingresso della Costiera Amalfitana(vicino Via XXV Luglio). Per cause ancora del tutto da verificare le due auto si sono impattate a buona velocità: una è finita contro lo spartitraffico ed un’altra contro il muretto laterale come si intravede benissimo nella foto. I conducenti ne sono usciti feriti e per questo sono stati immediatamente trasportati all’ospedale vicino di Cava De’ Tirreni. Oltre ai soccorsi ospedalieri sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine del nucleo di Salerno. La viabilità inevitabilmente è stata compromessa e gli agenti hanno diretto il traffico a sensi di marcia alternati fino all’arrivo degli altri soccorsi, quelli autostradali che hanno rimosso gli autoveicoli dopo i dovuti accertamenti.